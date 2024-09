Sinner sfida Fritz nella finale degli US Open: data, orario e precedenti tra i due tennisti

Sinner e Fritz si giocano la vittoria degli US Open 2024: tutti i precedenti tra l'altoatesino e lo statunitense.

Ennesimo appuntamento con la storia per Jannik Sinner, approdato in finale degli US Open dopo aver sconfitto il britannico Draper per tre set a zero nel penultimo atto.

L'avversario è il padrone di casa Taylor Fritz, numero 12 del ranking ATP e alla prima finale in un Grande Slam, reduce dal successo sul connazionale Tiafoe al tie break.

Questa non sarà la prima volta tra Sinner e Fritz, già affrontatisi in altri contesti: tutti i precedenti del match e le info su data, orario e come vederlo in tv e streaming.