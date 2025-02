La nuova "vita" di Shomurodov con la Roma: poteva andare al Venezia, adesso è protagonista in giallorosso

Shomurodov avrebbe potuto giocare Venezia-Roma a maglie invertite: dalla possibile cessione al nuovo ruolo con i giallorossi.

Come in estate, Eldor Shomurodov ha avuto la possibilità di lasciare la Roma e iniziare una nuova esperienza; questa volta chi ci ha pensato concretamente era stato il Venezia di Eusebio Di Francesco, prossimo avversario dei giallorossi.

Alla fine però l'attaccante uzbeko è rimasto nella capitale e sta trovando più spazio di quanto forse lui stesso si immaginava fino a poco tempo fa. Claudio Ranieri lo considera un elemento valido della rosa e utile alla squadra come dimostrano le ultime scelte.

L'ex giocatore del Cagliari spera anche in una maglia da titolare proprio contro il Venezia. Le idee del tecnico per il prossimo impegno e come è cambiata la storia di Shomurodov in queste ultime settimane.