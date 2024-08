Serse Cosmi racconta l'incredibile aneddoto sul Manchester City: "Gallagher mi voleva come allenatore"

Incredibile ma vero, Gallagher, cantante degli oasis e tifosissimo del Manchester City, voleva Serse Cosmi come allenatore: il retroscena.

Serse Cosmi allenatore del Manchester City; non è successo e non accadrà eppure qualcuno ci avrebbe sperato come raccontato dallo stesso tecnico.

L'allenatore italiano, adesso senza squadra, ha raccontato un divertente retroscena che riguarda Liam Gallagher, cantautore degli oasis che hanno da poco annunciato la reunion e tifoso del Manchester City.

"Sembra, che lui abbia detto che come allenatore gli sarebbe piaciuto quell’allenatore col cappellino che allenava in Italia e a quei tempi c'ero solo io", ha rivelato Cosmi alla Radio della Serie A.

Certo, non era ancora il Manchester City che conosciamo oggi ma sarebbe stata una storia incredibile.