Serie C, iniziano i playoff per Juventus Next Gen e Atalanta Under 23: come si sono qualificati, quando giocano, le avversarie e il programma completo

La regular season di Serie C si è conclusa, ma la fase clou della stagione è pronta ad iniziare ufficialmente a partire da domenica 3 maggio.

È tutto pronto infatti per l'inizio dei playoff di categoria che metteranno in palio, per una sola squadra, la promozione in Serie B. Tra le squadre che vi prenderanno parte ci saranno anche la Juventus Next Gen e l'Atalanta Under 23.

Di seguito ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partecipazione ai playoff delle seconde squadre della Juve e della Dea: come si sono qualificate, quando giocano e contro chi.