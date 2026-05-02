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Serie C, iniziano i playoff per Juventus Next Gen e Atalanta Under 23: come si sono qualificati, quando giocano, le avversarie e il programma completo

Serie C
Juventus Next Gen vs Vis Pesaro
Juventus Next Gen
Vis Pesaro
Casertana vs Atalanta U23
Casertana
Atalanta U23

Inizia l'avventura playoff per le seconde squadre di Juve e Atalanta: i bianconeri sfideranno la Vis Pesaro, con due risultati a disposizione. Nerazzurri, invece, chiamati all'impresa: devono vincere sul campo della Casertana per passare il turno.

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La regular season di Serie C si è conclusa, ma la fase clou della stagione è pronta ad iniziare ufficialmente a partire da domenica 3 maggio.

È tutto pronto infatti per l'inizio dei playoff di categoria che metteranno in palio, per una sola squadra, la promozione in Serie B. Tra le squadre che vi prenderanno parte ci saranno anche la Juventus Next Gen e l'Atalanta Under 23.

Di seguito ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partecipazione ai playoff delle seconde squadre della Juve e della Dea: come si sono qualificate, quando giocano e contro chi.

  • JUVE DA RECORD: QUINTA NEL GIRONE B

    La Juventus Next Gen, giunta alla sua ottava stagione consecutiva in Serie C, ha ottenuto il miglior piazzamento della propria giovane storia chiudendo al quinto posto nel girone B.

    Un piazzamento di spessore, quello ottenuto dalla squadra sapientemente allenata da Massimiliano Brambilla, che è ovviamente valso un post ai playoff per il terzo anno consecutivo, il sesto negli ultimi otto anni.

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  • IL PRIMO AVVERSARIO: LA VIS PESARO

    L'avventura ai playoff della Juventus Next Gen inizierà al primo turno della fase girone: i bianconeri affronteranno la Vis Pesaro, nella serata di domenica 3 maggio.

    La squadra di Brambilla avrà a disposizione due risultati su tre per qualificarsi al secondo turno: in caso di parità, infatti, Guerra e compagni otterrebbero il pass grazie al miglior piazzamento nella regular season, visto che la Vis Pesaro ha chiuso al decimo posto.

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  • ATALANTA U23 AI PLAYOFF ALL'ULTIMO RESPIRO

    Missione compiuta anche per l'Atalanta Under 23. I nerazzurri, che da quest'anno sono guidata da Salvatore Bocchetti, hanno strappato il pass soltanto all'ultima giornata.

    Inseriti per la prima volta nel girone C, quello che concentra le squadre del Sud e delle Isole, i bergamaschi sono usciti alla distanza dopo una prima e complicata fase di ambientamento: la salvezza, infatti, è arrivata al culmine della stagione con due gare d'anticipo, ma con un colpo di coda all'ultima giornata (1-1 col Catania) la seconda squadra della Dea è riuscita a centrare per la terza volta in tre anni di storia l'obiettivo dei playoff.

  • NERAZZURRI CONTRO LA CASERTANA

    Il percorso playoff dei nerazzurri verrà inaugurato dalla delicata sfida sul campo della Casertana. I campani, infatti, hanno chiuso al quinto posto nella regular season e si presentano allo scontro diretto con i gradi di testa di serie. In altre parole, con due risultati su tre a disposizione.

    L'Atalanta Under 23, dunque, avrà un solo risultato a disposizione: vincere. I precedenti delle passate stagioni, con i nerazzurri sempre capaci di spingersi fino alla fase nazionale lasciano comunque buone speranze.

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