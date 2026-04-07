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Lautaro Martinez Amir Rrahmani Inter NapoliGetty Images
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Serie A, quante partite mancano alla fine del campionato 2025-2026?

Serie A
Juventus
Inter
Milan
Napoli
Fiorentina
Como
Lazio

Poche giornate al termine della Serie A 2025/2026: entra nel vivo la lotta per la Champions, per rimanere nella massima serie e per qualificarsi ad Europa League e Conference.

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  • QUANTE PARTITE CI SONO ANCORA DA GIOCARE?

    Essendo arrivati alla 31esima giornata di Serie A, tutte le squadre devono disputare ancora solamente sette partite prima del termine.

    La Serie A 2025/2026 entra nel vivo con l'ultima parte di stagione in cui verrà decisa la squadra vincitrice dello Scudetto, quelle qualificate in Champions, Europa League e Conference e infine le tre compagini che ripartiranno dalla Serie B in seguito alla retrocessione.

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  • QUANTI PUNTI SI POSSONO ANCORA FARE?

    Essendoci ancora sette partite da giocare, ogni squadra di Serie A dopo la 31sima giornata può mettere insieme ancora 21 punti. 

    Fino al 31esimo turno non c'è ancora nulla di matematico in termini di qualificazione alle coppe europee o di retrocessione, ma nelle prossime giornate di aprile potrebbe esserci già un quadro più completo della situazione in Serie A.

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  • LOTTA SCUDETTO, CHI PUÒ VINCERE?

    Con sette partite ancora da disputare, niente è ancora matematico: Inter, Napoli e Milan sono in corsa per vincere lo Scudetto.

    L'Inter ha vinto contro la Roma nella 31sima giornata, mentre il Napoli ha scavalcato il Milan dopo il successo nello scontro diretto.

    1. Inter, 72  punti
    2. Napoli, 65 punti
    3. Milan, 63 punti

  • LOTTA CHAMPIONS

    2. Napoli, 65 punti

    3. Milan, 63 punti 

    4. Como, 58 punti

    5. Juventus, 57 punti

    6. Roma, 54 punti

    7. Atalanta, 53 punti

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  • LOTTA RETROCESSIONE

    12. Torino, 36 punti

    13. Parma, 35 punti

    14. Genoa, 33 punti

    15. Fiorentina, 32 punti

    16. Cagliari, 30 punti

    17. Lecce, 27 punti

    18. Cremonese, 27 punti

    19. Verona, 18 punti

    20. Pisa, 18 punti