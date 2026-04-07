Serie A, quante partite mancano alla fine del campionato 2025-2026?

ULTIMO AGGIORNAMENTO
Post Napoli-Milan, 6 aprile
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Post Napoli-Milan, 6 aprile
Essendo arrivati alla 31esima giornata di Serie A, tutte le squadre devono disputare ancora solamente sette partite prima del termine.
La Serie A 2025/2026 entra nel vivo con l'ultima parte di stagione in cui verrà decisa la squadra vincitrice dello Scudetto, quelle qualificate in Champions, Europa League e Conference e infine le tre compagini che ripartiranno dalla Serie B in seguito alla retrocessione.
Essendoci ancora sette partite da giocare, ogni squadra di Serie A dopo la 31sima giornata può mettere insieme ancora 21 punti.
Fino al 31esimo turno non c'è ancora nulla di matematico in termini di qualificazione alle coppe europee o di retrocessione, ma nelle prossime giornate di aprile potrebbe esserci già un quadro più completo della situazione in Serie A.
Con sette partite ancora da disputare, niente è ancora matematico: Inter, Napoli e Milan sono in corsa per vincere lo Scudetto.
L'Inter ha vinto contro la Roma nella 31sima giornata, mentre il Napoli ha scavalcato il Milan dopo il successo nello scontro diretto.
2. Napoli, 65 punti
3. Milan, 63 punti
4. Como, 58 punti
5. Juventus, 57 punti
6. Roma, 54 punti
7. Atalanta, 53 punti
12. Torino, 36 punti
13. Parma, 35 punti
14. Genoa, 33 punti
15. Fiorentina, 32 punti
16. Cagliari, 30 punti
17. Lecce, 27 punti
18. Cremonese, 27 punti
19. Verona, 18 punti
20. Pisa, 18 punti