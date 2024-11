Sergio Ramos al Boca Juniors: l'ipotesi che fa sognare i tifosi 'Xeneizes'

Il difensore spagnolo potrebbe ripartire dal Boca Juniors: contatti con Gago, attuale allenatore degli 'Xeneizes' ed ex compagno di squadra di Ramos.

Dallo scorso 1° luglio è ancora senza contratto, alla ricerca di una sfida che possa stimolarlo nel finale di carriera: Sergio Ramos potrebbe però presto tornare in corsa, in uno scenario quasi inaspettato.

Non in Europa ma in Sudamerica, precisamente in Argentina tra le fila del Boca Juniors, dove avrebbe modo di vivere da vicino il mito di Diego Armando Maradona.

Una tentazione pronta a trasformarsi in qualcosa di più nelle prossime settimane, quando il periodo da disoccupato di Sergio Ramos potrebbe essere volto al termine.