Sergio Conceição presenta Juventus-Milan e la sfida al figlio Francisco: "Nessuna emozione, spero di non farlo felice"

Il nuovo allenatore rossonero alla vigilia della semifinale della Supercoppa Italiana: "Niente scuse, affrontiamo la Juve a testa alta".

Diventare l'allenatore del Milan tra una partita e l'altra vuol dire anche questo: parlare in conferenza stampa due volte in tre giorni. Prima per la classica presentazione a stampa e tifosi, poi per presentare altro, ovvero una partita.

E così, riecco Sergio Conceição in sala stampa. Questa volta per parlare della sua partita d'esordio, la semifinale della Supercoppa Italiana che vedrà il Milan opposto alla Juventus in terra saudita domani sera.

Di seguito le principali dichiarazioni di Conceição ai giornalisti presenti, tra emozioni e scelte di formazione.