L'ex Barcellona firmerà un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione in caso di salvezza dei lariani.

La sconfitta per 3-0 contro la Juventus all'esordio in Serie A non ha minimamente fiaccato le ambizioni di un Como deciso a recitare un ruolo da protagonista in Serie A.

Dopo aver di fatto chiuso per l'arrivo di Nico Paz dal Real Madrid, il club lariano è pronto a definire anche l'ingaggio di Sergi Roberto.

L'ex Barcellona arriverà a parametro zero ed è pronto a mettersi a disposizione di Cesc Fabregas.