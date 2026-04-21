Senza Koné è un’altra Roma: da Cristante a El Aynaoui, i giallorossi faticano a centrocampo

Lo stop è arrivato nel momento cruciale della stagione e la sua assenza si è fatta sentire eccome, con ripercussioni significative anche sulla classifica.

Senza Manu Koné, fermo ai box per una lesione al bicipite femorale della coscia destra, la Roma fatica tanto, più del previsto.

Il francese ha caratteristiche ideali per il gioco di Gasperini e la sua assenza forzata sta provocando più di un grattacapo al tecnico giallorosso. Anche perché gli altri elementi del centrocampo stanno attraversando un momento poco brillante.