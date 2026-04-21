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Kone RomaGetty
Nino Caracciolo

Senza Koné è un’altra Roma: da Cristante a El Aynaoui, i giallorossi faticano a centrocampo

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Il centrocampo della Roma sta vivendo un momento di appannamento coinciso con l’infortunio di Koné: le ultime sul suo rientro.

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Lo stop è arrivato nel momento cruciale della stagione e la sua assenza si è fatta sentire eccome, con ripercussioni significative anche sulla classifica.

Senza Manu Koné, fermo ai box per una lesione al bicipite femorale della coscia destra, la Roma fatica tanto, più del previsto.

Il francese ha caratteristiche ideali per il gioco di Gasperini e la sua assenza forzata sta provocando più di un grattacapo al tecnico giallorosso. Anche perché gli altri elementi del centrocampo stanno attraversando un momento poco brillante.

  • QUANDO TORNA KONÉ

    Koné ha avuto un primo problema muscolare a febbraio, che gli ha fatto saltare tre gare di campionato. Il centrocampista francese è poi tornato a disposizione di Gasperini, ma si è nuovamente fermato nel corso del match di ritorno di Europa League contro il Bologna.

    Il recupero del francese dovrebbe comunque ormai essere quasi completo: la speranza è di riaverlo per la sfida contro il Bologna del 25 aprile o per la gara contro la Fiorentina del 4 aprile.

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  • LA ROMA SENZA DI LUI

    Koné ha caratteristiche uniche nel centrocampo della Roma: il francese è un centrocampista box to box, bravissimo nelle percussioni palla al piede e con una fisicità importante. La sua assenza sta pesando tanto: nelle sette gare di campionato senza Koné, la Roma ha collezionato 3 vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte.

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  • CRISTANTE IN CALO

    L’assenza di Koné è coincisa con il momento poco brillante degli altri elementi del centrocampo giallorosso. Cristante, altro punto fermo della Roma, sta accusando una naturale flessione di rendimento e ovviamente l’intero reparto ne risente.

  • DA EL AYNAOUI A PISILLI

    Come alternativa a Koné è stato provato El Aynaoui: il marocchino, dopo un promettente inizio di stagione, si è un po’ spento, faticando molto. Pisilli ha dimostrato di essere un giocatore importante per il presente e anche per il futuro, ma ha caratteristiche diverse rispetto a quelle di Koné. Elemento fondamentale per il rush finale della stagione che Gasperini spera di riavere al più presto.

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