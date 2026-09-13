Sebastiano Esposito è solo l'ultimo simbolo di un Sassuolo che ha le idee chiare (e sa come metterle in pratica)

Quando Kieron Bowie spedisce il pallone alle spalle di Guglielmo Vicario il cronometro scorre inesorabilmente verso il novantesimo (sfiorandolo, toccandolo) e la sensazione è che il Sassuolo si trovi di fronte a un'altra incredibile serata destinata a riscrivere la sua storia. Un minuto più tardi i giocatori neroverdi hanno le mani in testa, alcuni in volto, a pochi metri dalle celebrazioni degli avversari. Quattro minuti dopo l'esultanza di Kieron Bowie, invece, sono tutti in campo a festeggiare un immobile Vasilije Adžić, pietrificato dal rispetto verso la sua ex squadra. Una statua di sale con mani e braccia alzate. Un simbolo.
Anche quando Edon Zhegrova ha deciso di esaltare in maniera ultima il suo potenziale (tutto in una partita, tra l'altro, e sintetizzato nei primi due goal con la maglia della Juventus) la partita non sembrava aver detto tutto. E questo è, forse, il grande merito del Sassuolo di Alberto Aquilani. Crederci oltremisura. Anche contro una squadra sulla carta attrezzata meglio. O forse no.
Sono tanti gli spunti che la serata trionfale del Mapei Stadium consegna a chi segue il calcio italiano: la rete di Vasilije Adžić esattamente un anno dopo il sigillo nel Derby d'Italia contro l'Inter (in quel pazzo 4-3 deciso nel recupero), l'ennesima grande prova a centrocampo di Nemanja Matić. Il goal di Sebastiano Esposito: il protagonista (per sue responsabilità, va detto) di un'estate complicata e oggi simbolo di un Sassuolo che è tutte queste cose. Adžić, Matić, Esposito, e molto di più.