Sebastiano Esposito è solo l'ultimo simbolo di un Sassuolo che ha le idee chiare (e sa come metterle in pratica)

Sembra assurdo, ma Sebastiano Esposito ha ancora 24 anni. Compiuti a luglio, tra l'altro. E sembra assurdo perché parliamo di lui da quando, a poco più di 16 anni, ha esordito in Europa League con l'Inter: 7 anni fa.

Prima del Covid, prima di molti altri eventi che hanno segnato le nostre vite. Ha ancora 24 anni e noi ne parliamo quasi come si parla di una promessa mancata: ecco, forse potrebbe non aver ancora detto tutto.

La sua è stata un'estate complicata, va detto e ripetuto, come va detto e ripetuto che non è che gli siano piovute addosso le difficoltà: ha voluto lui lasciare il Cagliari. È arrivato allo scontro (o meglio, il club rossoblù e il procuratore del giocatore sono arrivati allo scontro) e si è trasferito al Sassuolo.

"Dentro ho un mese e mezzo di sofferenza", ha spiegato a DAZN dopo Sassuolo-Juventus. "È stata dura per me perché ho ricevuto tanta me**a. Vivo per questo: un’emozione del genere cancella sicuramente tutto quello che si è detto", ha aggiunto, provando a riassumere quanto accaduto in estate.

Ovviamente c'è molto altro da dire: noi ci limitiamo a parlare della serata del Mapei Stadium e di quanto può accadere, da qui in avanti, nella carriera dell'attaccante cresciuto nell'Inter.

"Lo vedo come un 9, come un 10, come un giocatore molto bravo tra le linee e che poi non deve perdere la sua forza nel finalizzare. È un giocatore generoso", ha affermato Alberto Aquilani parlando del suo ruolo in squadra. Da qui si può ripartire.