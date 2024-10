Sebastiano Esposito sfida le origini: Empoli-Napoli, Conte, il contratto con l'Inter e le parole sugli azzurri

Empoli-Napoli speciale per Esposito, lanciato da Conte: per lo stabiese, in scadenza nel 2026 con l'Inter, l'agente non esclude un futuro azzurro.

Il Napoli e Antonio Conte sulla strada di Sebastiano Esposito. Domenica a pranzo le lancette si fermeranno inevitabilmente, regalando all'attaccante in prestito all'Empoli - protagonista di un ottimo avvio con 3 goal e 2 assist in 8 presenze - una domenica speciale. Seba ha il sangue partenopeo, è stato lanciato dall'allenatore leccese e in settimana il suo agente, a precisa domanda su un ipotetico futuro in azzurro, non ha chiuso le porte. Anche alla luce della situazione contrattuale che attualmente lo lega all'Inter. L'articolo prosegue qui sotto