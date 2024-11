Dallo Scudetto sfiorato al ruolo di traghettatore: com'è andato Claudio Ranieri nelle precedenti esperienze alla Roma

Ranieri verso la terza avventura da allenatore della Roma: nel 2010 contese lo Scudetto all'Inter di Mourinho fino all'ultima giornata.

La Roma sta per affidarsi al terzo allenatore diverso in questa stagione, addirittura il quarto considerando l'intero anno solare: Claudio Ranieri è in pole per sostituire Ivan Juric, esonerato domenica pomeriggio pochi minuti dopo la sconfitta contro il Bologna.

Il tecnico romano è in viaggio verso Londra per avere un colloquio con la famiglia Friedkin, dopo che nelle ultime ore il suo profilo ha guadagnato sempre più consensi anche sotto l'aspetto emotivo e di gestione di una piazza 'calda' come quella romanista.

Per Ranieri (che il giallorosso lo visse anche da giocatore), si tratterebbe della terza esperienza diversa sulla panchina della 'Lupa', a distanza di cinque anni e mezzo dalla seconda.