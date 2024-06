Scozia-Ungheria 0-1, pagelle e tabellino: Csoboth regala speranza per gli ottavi come terza, goal al 100'

Scozia eliminata con un solo punto in classifica, l'Ungheria segna con Csoboth all'ultimo secondo e ora spera di poter passare il turno come terza.

L'Ungheria batte la Scozia con un goal di Csoboth al minuto 100 e si rilancia per un posto agli ottavi come una delle migliori terze. Eliminati invece i britannici, grande delusione del torneo con un solo punto conquistato e sueprati anche dal team Rossi nell'ultimo match.

Nessuna sorpresa da parte del ct Clarke, che punta su McGinn, Adams e McTominay per scardinare la difesa ungherese. Per Rossi invece dentro Botka in difesa e Styles a centrocampo, con Varga confermato invece come unica punta del 3-4-2-1.

L'Ungheria fa la gara, impegnando più volte la difesa e il portiere avversario, ma la porta è stregata: ogni tentativo di avere la meglio è inutile, viste le respinte della retroguardia e dell'estremo difensore britannico Gunn.

A proposito di Gunn, il portiere della Scozia è stato suo malgrado protagonista di un terribile scontro con l'attaccante dell'Ungheria Varga: quest'ultimo è rimasto a terra per diverso tempo, con grande preoccupazione da parte di compagni e avversari.

I sanitari, con l'aiuto degli steward, hanno coperto la zona d'intervento con dei teloni per preservare la privacy di Varga, come accaduto nel 2021 con Eriksen. Ripresa la gara, Csoboth, entrato al minuto 86, trova il goal al 100esimo: quello della speranza. Saranno giorni e di attesa per Rossi e i suoi giocatori.