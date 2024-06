Scozia-Svizzera dove vederla: Sky, NOW, Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Scozia e Svizzera si affrontano nella fase a gironi di Euro 2024: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

Sarà una sfida tra squadre che hanno vissuto un inizio di Europeo molto diverso, quella che nella seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 vedrà opposte la Scozia e la Svizzera.

La compagine scozzese è scesa in campo nel match di apertura del torneo, quello che l’ha vista impegnata contro i padroni di casa della Germania e la prestazione fornita non è stata all’altezza delle aspettative.

Gli uomini guidati dal Clarke infatti, sono stati letteralmente travolti a Monaco di Baviera (netto 5-1) al termine di 90’ nei quali hanno dato per larghi tratti l’impressione di avere difficoltà anche solo ad attraversare la metà campo avversaria.

Decisamente di un altro tenore la prova proposta dagli elvetici che invece, a Colonia, hanno vinto e convinto (nonostante la leggera sofferenza nell’ultimo quarto di gara) contro l’Ungheria.

La Svizzera si è infatti imposta per 3-1 grazie alle reti siglate da Duah, Aebischer ed Embolo mettendo così in cascina i primi tre punti in un Gruppo A che la vede prima in classifica al pari della Germania.

In questa pagina tutte le informazioni su Scozia-Svizzera: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.