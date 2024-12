Scuffet ritroverebbe l'amico Meret col quale è cresciuto a Udine e Caprile potrebbe giocare con maggiore continuità a Cagliari.

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e come d'estate una delle società più attive, sia in entrata che in uscita, dovrebbe essere il Napoli.

Detto che la priorità per Manna resta l'acquisto di un difensore, ruolo per cui Conte sogna sempre Danilo della Juventus, potrebbe cambiare qualcosa anche tra i pali.

Elia Caprile, rientrato alla base dopo il prestito al Bari, è chiuso da Meret e spinge per giocare con continuità.