Scalvini infortunato in Atalanta-Fiorentina: addio Europeo, rottura del legamento crociato

Dopo Acerbi, l'Italia perde anche Scalvini: infortunio durissimo e niente Euro 2024 per il difensore dell'Atalanta.

Giorgio Scalvini non giocherà l'Europeo 2024 per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Dopo essere uscito dal campo durante Atalanta-Fiorentina, supportato a spalla dallo staff della Dea negli ultimi minuti della partita che ha chiuso la Serie A 2023/2024, Scalvini ha di fatto effettuato la risonanza magnetica che ha dato l'esito peggiore.

Il difensore della Dea, schierato titolare di Gasperini nel match che la Dea ha recuperato dopo il rinvio per la morte del dirigente viola Joe Barone, è stato costretto al cambio al minuto 84: dolorante, ha abbandonato il campo con le proprie gambe (seppur non da solo) e non in barella, ma l'infortunio è parso subito decisamente serio.