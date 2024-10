Il racconto di Saul Coco: "Ho rischiato di morire due volte"

Saul Coco, erede di Buongiorno al Torino, svela due momenti da incubo: "Tra fine 2019 e inizio 2020 malaria e polsi rotti con colpo alla testa".

Il Saul Coco calciatore stiamo imparando a conoscerlo, soprattutto grazie alla partenza super del Torino. Fuori dal prato verde però il difensore scelto da Cairo e Vagnati per sostituire Buongiorno - ceduto al Napoli - convive con cicatrici pesanti, che per ben due volte lo hanno visto essere in pericolo di vita.

A raccontarlo è stato lo stesso spagnolo naturalizzato equatoguineano, parlando ai canali ufficiali del club granata.

"Alla fine del 2019 e inizio del 2020 ci sono stati due episodi molti importanti della mia vita", ha spiegato nell'intervista.