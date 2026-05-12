"Sono orgoglioso della stagione e dell'allenamento della squadra, che non ha mai mollato. Mi hanno fatto tornare a divertirmi durante gli allenamenti. Le più grandi motivazioni sarebbero quelle di vincere: la squadra se lo merita per il percorso fatto in Coppa, ha attraversato il deserto senz'acqua. Dico sempre a loro che siamo diversi da inizio stagione e siamo migliorati. Potremmo anche essere scarsi ma siamo uomini"