La Lazio è pronta a giocarsi la Coppa Italia 2025/26 nella finale che mette in palio non solo un trofeo ma anche l'accesso all'Europa League nella prossima stagione.
Mercoledì 13 maggio alle ore 21:00 i biancocelesti affronteranno l’Inter allo stadio Olimpico di Roma nella finale della competizione.
Alla vigilia del match, il tecnico Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida, facendo il punto sulla preparazione della squadra e sulle condizione fisica e psicologica della Lazio in vista dell’appuntamento più importante della stagione.