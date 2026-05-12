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SS Lazio Training Session & Press ConferenceGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Sarri presenta la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter: "Bisogna crederci fino alla follia"

Coppa Italia
Lazio vs Inter
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L’allenatore biancoceleste interviene alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Inter: le dichiarazioni in conferenza stampa sulle condizioni della squadra e sull'appuntamento più importante della stagione.

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La Lazio è pronta a giocarsi la Coppa Italia 2025/26 nella finale che mette in palio non solo un trofeo ma anche l'accesso all'Europa League nella prossima stagione.

Mercoledì 13 maggio alle ore 21:00 i biancocelesti affronteranno l’Inter allo stadio Olimpico di Roma nella finale della competizione.

Alla vigilia del match, il tecnico Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida, facendo il punto sulla preparazione della squadra e sulle condizione fisica e psicologica della Lazio in vista dell’appuntamento più importante della stagione.

  • LE CONDIZIONI DI CATALDI

    "Ha fatto il primo allenamento stamattina, sta meglio a livello di infortunio. Le condizioni mediche sono un conto, l'efficienza fisica un'altra. E lui nell'ultimo mese praticamente non si è allenato. Dubbi a centrocampo? Dopo sabato ne ho 8-9. Abbiamo fatto talmente male a livello collettivo che non guarderei individualmente. Avevamo fatto una prestazione del c...o e risultato uguale".

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  • "ORGOGLIOSO DELLA STAGIONE"

    "Sono orgoglioso della stagione e dell'allenamento della squadra, che non ha mai mollato. Mi hanno fatto tornare a divertirmi durante gli allenamenti. Le più grandi motivazioni sarebbero quelle di vincere: la squadra se lo merita per il percorso fatto in Coppa, ha attraversato il deserto senz'acqua. Dico sempre a loro che siamo diversi da inizio stagione e siamo migliorati. Potremmo anche essere scarsi ma siamo uomini"

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  • "LA COPPA? NON MI CAMBIA LA VITA"

    "Purtroppo ne ho perse due di finali compresa quella in Inghilterra contro il Manchester City. Ho quel grande rimpianto. Questo è un trofeo, deve essere una soddisfazione anche per il pubblico. Abbiamo giocato con uno stadio vuoto, ma anche per loro non è stato semplice. A livello personale ho una carriera lunga alle spalle: non mi cambia la vita, ma sarebbe bello dare una soddisfazione a tutti"

  • COME SI AFFRONTA UNA FINALE

    "Dopo pranzo mi ero messo a preparare le riunione e mi sono trovato in difficoltà per le parole da scegliere. Questa è una partita importante e difficile ma è chiaro per tutti. Penso sia inutile ribadire concetti che i ragazzi sanno già. Bisogna crederci fino alla follia"

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  • PEDRO

     "Pedro era acciaccato ma si metterà a disposizione, lui è uno specialista di queste partite. Ha segnato nell'80% delle finali che ha fatto, speriamo lo faccia anche domani"

  • LA PRIMA STAGIONE DI CHIVU ALL'INTER

    "Ha avuto personalità e ha sfruttato una squadra molto forte. Il suo è stato un bell'approccio, sicuramente l'Inter era la squadra più forte di tutte".


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  • LO STADIO TORNA A RIEMPIRSI

    "Fare riscaldamento negli ultimi tempi era un po' deprimente. Sicuramente c'è costato dei punti".

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