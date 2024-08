Sancho all’ultimo respiro, la Juventus aspetta: strada in salita e le priorità dei bianconeri

La Juve ha contattato anche ieri il Manchester United, ma la situazione non si è sbloccata: cosa possono riservare le prossime ore.

Quella che si avvia alla sua conclusione è stata una sessione di calciomercato estiva che ha visto la Juventus straordinaria protagonista.

Il club bianconero è stato tra i più attivi in assoluto e, dopo aver piazzato inizialmente i colpi che hanno portato all’ombra della Mole Di Gregorio e Douglas Luiz, non si è più fermato andando via via a rafforzare tutti i reparti della rosa.

Le ultime operazioni concluse sono state quelle che hanno portato alla corte di Thiago Motta Nico Gonzalez, Conceiçao e Koopmainers e, ora che mancano poche ore al gong che sancirà la fine di tutte le trattative, non resta che capire se c’è il tempo sufficiente per un ultimo tentativo per un altro grande obiettivo: Jadon Sancho.