Sassuolo vs Sampdoria

Il Sassuolo allunga in vetta alla classifica di Serie B, protagonista Berardi: notte fonda per la Sampdoria, ora Sottil rischia.

Archiviata la pesantissima sconfitta subita in settimana contro il Milan in Coppa Italia, il Sassuolo riprende la sua corsa in Serie B.

La squadra di Fabio Grosso ha dominato il posticipo domenicale contro la Sampdoria, battuta 5-1.

Grande protagonista della gara, ancora una volta, Domenico Berardi che ha realizzato due reti e fornito un assist.