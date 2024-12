Sampdoria verso l'esonero di Sottil? Da Andreazzoli al sogno Mancini e il vice di Mourinho: chi può sostituirlo

Nuovo possibile cambio di guida tecnica per la Sampdoria: sarebbe il terzo allenatore stagionale dopo Pirlo e Sottil.

Continua il periodo no e la stagione complicata per la Sampdoria, che dopo aver esonerato Andrea Pirlo a fine agosto, adesso sta ragionando concretamente su cambiare nuovamente mandando via Andrea Sottil dopo tre mesi.

L'ultima gara, pareggiata con il Catanzaro ha peggiorato la situazione dell'ex tecnico dell'Udinese, già in bilico da qualche settimana per via degli scarsi risultati e dubbi emersi da parte della dirigenza blucerchiata.

Il direttore sportivo, Pietro Accardi, si è confrontato con il presidente Manfredi. Sottil potrebbe comunque essere confermato fino alla partita contro il Sassuolo, che sarebbe l'ultimissima chance per il tecnico di salvare la panchina. Intanto, il dirigente sta individuando il profilo per eventualmente sostituire Sottil. Di seguito tutte le opzioni.