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Sampdoria fans Avellino fansGetty Images
Stefano Silvestri

Sampdoria-Avellino gratis su DAZN: come fare per seguire la partita di Serie B senza abbonamento

La gara tra la Sampdoria e l'Avellino, in programma domenica 22 marzo, si potrà vedere anche senza bisogno di un abbonamento su DAZN: cosa deve fare chi non è cliente della piattaforma.

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Sampdoria-Avellino sarà visibile gratis su DAZN: lo ha annunciato la piattaforma tramite un comunicato ufficiale nel tardo pomeriggio di venerdì.

La sfida del Ferraris tra la formazione ligure e quella campana, valida per la trentaduesima giornata di Serie B, verrà messa così a disposizione di chiunque, dunque anche da chi non è in possesso di un abbonamento.

Ecco come fare per seguire Sampdoria-Avellino senza abbonamento.

  • QUANDO SI GIOCA SAMPDORIA-AVELLINO

    La sfida tra la Sampdoria e l'Avellino si giocherà nel tardo pomeriggio di domenica 22 marzo allo stadio Ferraris di Genova: il calcio d'inizio della partita sarà alle ore 17.15.

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  • IL COMUNICATO DI DAZN

    Questa è la nota divulgata da DAZN:

    "Domenica 22 marzo alle ore 17:15, il programma della trentaduesima giornata di Serie BKT proseguirà con la sfida tra Sampdoria e Avellino allo stadio Luigi Ferraris, visibile a tutti su DAZN in modalità gratuita e senza bisogno di registrazione. I tre punti in palio pesano per entrambe le formazioni, spinte da urgenze di classifica diverse ma ugualmente determinanti per il finale di stagione.

    L'appuntamento di Genova mette di fronte due squadre obbligate a non sbagliare in un incrocio che si preannuncia teso, specialmente dopo il precedente della gara d’andata che ha visto l’Avellino imporsi per 2-1. La Sampdoria di Attilio Lombardo, ferma al 15° posto ma a pari punti con Bari e Virtus Entella, ha il compito di centrare il successo per allontanare lo spettro dei playout e mettere in sicurezza la categoria davanti al proprio pubblico. Di contro, la squadra di Davide Ballardini arriva a Marassi con l'ambizione di chi inizia a vedere il traguardo: una vittoria permetterebbe infatti agli irpini di agganciare la zona spareggi, trasformando questa trasferta in un bivio decisivo per alimentare il sogno promozione".

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  • COME VEDERE SAMPDORIA-AVELLINO GRATIS SU DAZN

    "Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN - prosegue il comunicato - potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita, senza bisogno della registrazione".

    Per tutti coloro che non sono in possesso di un abbonamento a DAZN, assistere a Sampdoria-Avellino sarà molto semplice: basterà recarsi sul sito della piattaforma e cliccare sull'evento desiderato, in questo caso appunto la gara del Ferraris.

  • COSA CAMBIA PER CHI È ABBONATO

    Per gli abbonati a DAZN non cambia assolutamente nulla: questi non dovranno fare altro che accedere alla piattaforma, scegliere l'evento desiderato cliccando sulla finestra di Sampdoria-Avellino e assistere alla gara del Ferraris.

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