Sabiri lascia la Fiorentina: è stato ceduto quasi un mese dopo la fine del calciomercato

Il trequartista marocchino si prepara a lasciare nuovamente Firenze per indossare la maglia dell'Ajman Club, formazione emiratina.

È sempre calciomercato, come recitano i vecchi saggi delle trattative. Ed in effetti è davvero così, se si considera che la Fiorentina ha ceduto Abdelhamid Sabiri quasi un mese dopo la fine del mercato.

Mercato italiano, però. Non quello degli Emirati Arabi. Ed è proprio lì che Sabiri andrà a giocare: come riporta il sito Firenzeviola.it, è fatta per il trasferimento dell'ex trequartista della Sampdoria all'Ajman Club, formazione locale.

La trattativa, impostata tra le due società, ha dunque raggiunto un finale felice. E così Sabiri si prepara a riempire nuovamente i bagagli per lasciare l'Italia.