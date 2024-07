Ryan Reynolds con la maglia del Campobasso: perché l'attore di Deadpool ha indossato la casacca rossoblu

La maglia del Campobasso, club appena promosso in C, fa il giro del mondo nella settimana in cui esce al cinema Deadpool & Wolverine.

Ryan Reynolds, attore meglio noto per l'interpretazione di Deadpool (dal 24 luglio in Italia esce il terzo film che lo vede protagonista, Deadpool & Wolverine), è virale sui social per aver indossato la maglia del Campobasso in uno show televisivo statunitense.

Reynolds, che nelle ultima settimane sta promuovendo in giro per il mondo Deadpool, ha infatti vestito la casacca del team rossonero, attualmente in Serie C, durante il talk show mattutino 'Live with Kelly and Mark', in cui ha parlato del nuovo film Marvel.

Ma cosa ha portato Ryan Reynolds, in particolare, ad indossare la maglia del Campobasso e portare grande attenzione internazionale sul club molisano?