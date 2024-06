Runjaic all'Udinese, ci siamo: scelto il nuovo allenatore dei friulani

L'Udinese ha scelto il nuovo tecnico in vista della prossima stagione: panchina a Kosta Runjaic, reduce dall'esperienza al Legia Varsavia.

Svolta in casa Udinese per quanto riguarda la panchina: a guidare i friulani nella prossima stagione sarà un allenatore esordiente in Serie A.

Trattasi, come riferito da 'Sky Sport', di Kosta Runjaic, svincolato da due mesi in seguito all'interruzione del rapporto col Legia Varsavia, guidato fino ai primi di aprile.

Una scelta a sorpresa, a pochi giorni dalla decisione di non proseguire con Fabio Cannavaro, nonostante la salvezza ottenuta proprio sul filo del rasoio dal tecnico campano.