Rudi Garcia non dimentica l’avventura al Napoli e attacca De Laurentiis: “Capisce di cinema, meno di calcio”

Rudi Garcia ricorda la sua avventura al Napoli: “Se fossi rimasto non sarebbero arrivati decimi, Mazzarri non ha classe”.

Quando nel giugno del 2023 gli è stata affidata la panchina del Napoli, Rudi Garcia si è trovato chiamato a raccogliere la più pesante tra le eredità: quella di Luciano Spalletti.

La compagine partenopea era infatti reduce duna una storica stagione culminata con la conquista del terzo Scudetto e l’obiettivo era dunque quello di confermarsi su livelli altissimi.

La sua avventura all’ombra del Vesuvio si è in realtà interrotta pochi mesi dopo a novembre e lo stesso Rudi Garcia, in una lunga intervista rilasciata a Carré di Raphael Domenach, ha svelato cosa non ha funzionato nella sua breve parentesi partenopea.