Rowe torna sulla rissa con Rabiot al Marsiglia: "De Zerbi e Benatia non hanno visto il suo primo pugno"

Il talento di Jonathan Rowe, dopo qualche mese di adattamento al nostro campionato, è sbocciato.
L'ala inglese si è preso il Bologna e la Serie A, mettendosi in mostra all'insegna di una qualità che il Marsiglia ha scelto di non godersi in seguito all'ormai celebre e virale rissa con Adrien Rabiot.
Anche il francese ha salutato l'OM, ricongiungendosi con Massimiliano Allegri al Milan: trait d'union, lo scontro fisico andato in scena con Rowe dopo la sconfitta di Rennes.
Ecco cosa ha raccontato l'esterno offensivo britannico, intervistato da The Athletic, con annessa parentesi sulle metodologie d'allenamento volute da Roberto De Zerbi durante la convivenza Oltralpe e sul debole per Khvicha Kvaratskhelia.