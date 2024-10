Rovella ritrova la Juventus da avversario: Thiago Motta lo fece debuttare in Serie A

Gara speciale per Rovella: all'Allianz Stadium da ex, contro chi lo lanciò nel palcoscenico più importante.

C'è un po' tutto dentro Juventus-Lazio per Nicolò Rovella: la sfida da ex avendo giocato con i bianconeri. E il "ricordo" del suo esordio in Serie A, visto che fu proprio Thiago Motta a farlo debuttare quando era un giocatore del Genoa.

Rovella questa partita l'avrebbe potuta giocare dalla parte opposta ma la Juventus ha deciso di "sacrificarlo" l'estate scorsa.

Adesso il centrocampista classe 2001 è diventato un punto fermo della Lazio; Marco Baroni ci sta puntando molto di più del suo predecessore e le risposte del giocatore sono positive.

Quella contro la Juve però è una sfida che può valere anche in chiave nazionale.