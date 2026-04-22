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Rosenior esonerato dal Chelsea dopo quattro mesi: aveva sostituito Maresca, McFarlane allenatore ad interim

Premier League
Chelsea

I Blues hanno deciso di cambiare nuovamente guida tecnica dopo le cinque sconfitte consecutive rimediate in Premier League: al suo posto McFarlane fino a giugno.

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Arrivato a Londra all’inizio del 2026, l’avventura di Liam Rosenior sulla panchina del Chelsea Football Club è durata poco meno di quattro mesi.

Una serie di risultati negativi ha infatti spinto la dirigenza dei Blues verso una nuova svolta, esonerando l’ex tecnico dello Strasburgo, subentrato a Enzo Maresca.

Ad annunciarlo è stata la stessa società inglese, che ha anche comunicato che il suo sostituto sarà Calum McFarlane, il quale avrà il compito di portare a termine la stagione.

  • IL COMUNICATO DEL CHELSEA

    "Il Chelsea Football Club ha oggi interrotto il rapporto con l’allenatore Liam Rosenior.

    A nome di tutti al Chelsea FC, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per tutti gli sforzi compiuti durante il loro periodo al Club.

    Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità dopo la sua nomina a metà stagione.

    Questa non è stata una decisione presa alla leggera dal Club; tuttavia, i risultati e le prestazioni recenti sono stati inferiori agli standard richiesti, nonostante ci sia ancora molto da giocare in questa stagione. Tutti al Chelsea FC augurano a Liam il meglio per il futuro.

    Calum McFarlane assumerà la guida della squadra come allenatore ad interim fino al termine della stagione, con il supporto dello staff tecnico già presente nel Club, mentre puntiamo a ottenere la qualificazione alle competizioni europee e a proseguire il cammino nella FA Cup.

    Mentre il Club lavora per portare stabilità nel ruolo di allenatore, intraprenderemo un processo di autoanalisi per effettuare la giusta nomina a lungo termine."


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  • I RISULTATI DI ROSENIOR CON IL CHELSEA

    Solo 11 vittorie in 24 partite tra tutte le competizioni, a cui si aggiungono due pareggi e ben 11 sconfitte, con 48 reti segnate e 40 subite.

    Questo è il bilancio negativo che lascia dietro di sé Liam Rosenior.

    Un settimo posto in campionato, a -7 dalla zona Champions League (gap che potrebbe aumentare con il turno infrasettimanale), e una striscia di cinque sconfitte consecutive in Premier League.

    Nel mezzo anche l’eliminazione dalla Champions League per mano del Paris Saint-Germain, con un pesante 8-2 complessivo tra andata e ritorno a favore dei parigini.

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  • AL SUO POSTO MCFARLANE: CHI È IL NUOVO ALLENATORE DEL CHELSEA

    Il Chelsea ha quindi deciso di esonerare anzitempo Rosenior, nonostante un contratto valido fino al 2032.

    La scelta è ricaduta sull’allenatore dell’Under 21, Calum McFarlane, tecnico che aveva già ricoperto il ruolo ad interim all’inizio di gennaio nell’1-1 contro il Manchester City, prima di lasciare poi il posto proprio a Rosenior.

    Per il neo allenatore si tratterà di un’esperienza da traghettatore fino al termine della stagione, permettendo così al club londinese di scegliere con maggiore tranquillità il nuovo tecnico per il futuro.

  • L'ESONERO DI ROSENIOR COSTA CARO AL CHELSEA

    Non sono state ore facili per i vertici del Chelsea che, dopo il netto 3-0 subito dal Brighton, hanno capito che la storia con Rosenior non potesse continuare.

    Il problema alla base è la politica scelta dai londinesi di applicare contratti molto lunghi ai suoi giocatori e allenatori, tanto che l’inglese - lo scorso gennaio - aveva firmato un contratto di sei anni a quattro milioni di sterline a stagione.

    Il club ora dovrà garantire quei 24 milioni totali che spettano al tecnico da qui al 2032, o attraverso un accordo con l’ex Strasburgo o con un pagamento annuale fino alla conclusione del contratto.

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