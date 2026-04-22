Rosenior esonerato dal Chelsea dopo quattro mesi: aveva sostituito Maresca, McFarlane allenatore ad interim

"Il Chelsea Football Club ha oggi interrotto il rapporto con l’allenatore Liam Rosenior.
A nome di tutti al Chelsea FC, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per tutti gli sforzi compiuti durante il loro periodo al Club.
Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità dopo la sua nomina a metà stagione.
Questa non è stata una decisione presa alla leggera dal Club; tuttavia, i risultati e le prestazioni recenti sono stati inferiori agli standard richiesti, nonostante ci sia ancora molto da giocare in questa stagione. Tutti al Chelsea FC augurano a Liam il meglio per il futuro.
Calum McFarlane assumerà la guida della squadra come allenatore ad interim fino al termine della stagione, con il supporto dello staff tecnico già presente nel Club, mentre puntiamo a ottenere la qualificazione alle competizioni europee e a proseguire il cammino nella FA Cup.
Mentre il Club lavora per portare stabilità nel ruolo di allenatore, intraprenderemo un processo di autoanalisi per effettuare la giusta nomina a lungo termine."