Rosenior esonerato dal Chelsea dopo quattro mesi: aveva sostituito Maresca, McFarlane allenatore ad interim

Arrivato a Londra all’inizio del 2026, l’avventura di Liam Rosenior sulla panchina del Chelsea Football Club è durata poco meno di quattro mesi.

Una serie di risultati negativi ha infatti spinto la dirigenza dei Blues verso una nuova svolta, esonerando l’ex tecnico dello Strasburgo, subentrato a Enzo Maresca.

Ad annunciarlo è stata la stessa società inglese, che ha anche comunicato che il suo sostituto sarà Calum McFarlane, il quale avrà il compito di portare a termine la stagione.