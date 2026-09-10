Romano “diventa” italiano: il centrocampista del Cagliari pronto alla chiamata di Mancini

Alessandro Romano è ufficialmente un giocatore eleggibile per la Nazionale. La FIFA, infatti, ha appena comunicato che il centrocampista del Cagliari non fa più parte della Federazione Svizzera (ASF), con cui aveva giocato in tutte le selezioni giovanili fino all'Under 20, diventando a tutti gli effetti convocabile dall'Italia a livello internazionale.
Il via libera definitivo della federcalcio internazionale ha così concluso l'iter burocratico necessario dopo che il giocatore ha espresso la sua definitiva preferenza per la maglia azzurra.