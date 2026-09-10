Romano “diventa” italiano: il centrocampista del Cagliari pronto alla chiamata di Mancini

Alessandro Romano, ovviamente, è cittadino italiano. Il centrocampista dei sardi possiede il doppio passaporto: è nato a Winterthur nel 2006, da genitori di origine italiana, con il papà che è Umberto Romano, ex calciatore e attualmente allenatore. Dopo aver giocato nel settore giovanile della Roma e nelle nazionali under svizzere ha poi deciso di cambiare percorso, sposando il Cagliari (in prestito con obbligo di riscatto) a livello di club e l’Italia per quanto riguarda la Nazionale.