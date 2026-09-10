Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Parma Calcio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Romano “diventa” italiano: il centrocampista del Cagliari pronto alla chiamata di Mancini

Italia
A. Romano
Cagliari

Il giocatore rossoblu, nato in Svizzera, ha ufficialmente cambiato la sua nazionalità: potrebbe arrivare la sua convocazione con la Nazionale Azzurra.

Pubblicità

Alessandro Romano è ufficialmente un giocatore eleggibile per la Nazionale. La FIFA, infatti, ha appena comunicato che il centrocampista del Cagliari non fa più parte della Federazione Svizzera (ASF), con cui aveva giocato in tutte le selezioni giovanili fino all'Under 20, diventando a tutti gli effetti convocabile dall'Italia a livello internazionale.

Il via libera definitivo della federcalcio internazionale ha così concluso l'iter burocratico necessario dopo che il giocatore ha espresso la sua definitiva preferenza per la maglia azzurra.

  • CHI È ALESSANDRO ROMANO

    Alessandro Romano, ovviamente, è cittadino italiano. Il centrocampista dei sardi possiede il doppio passaporto: è nato a Winterthur nel 2006, da genitori di origine italiana, con il papà che è Umberto Romano, ex calciatore e attualmente allenatore. Dopo aver giocato nel settore giovanile della Roma e nelle nazionali under svizzere ha poi deciso di cambiare percorso, sposando il Cagliari (in prestito con obbligo di riscatto) a livello di club e l’Italia per quanto riguarda la Nazionale. 

    • Pubblicità
  • FBL-ITA-FEDERATIONAFP

    MANCINI PRONTO A CONVOCARLO

    Romano era uno dei giocatori opzionati da Roberto Mancini per il nuovo corso azzurro. Uno di quelli da naturalizzare, insieme a Tresoldi e Issa Doumbia. Da sempre il CT è attento a pescare negli altri paesi: il primo fu Retegui, ora tocca ad Alessandro Romano.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME FUNZIONA IL “CAMBIO” DI NAZIONALITÀ

    Il centrocampista è, fin qui, una delle rivelazioni della nuova Serie A. Ha segnato il suo primo goal alla prima giornata, decidendo la sfida fra il suo Cagliari ed il Parma. Adesso è pronta, probabilmente, ad arrivare la chiamata azzurra, certificando quello che è un percorso di crescita in continua impennata. 

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • COME FUNZIONA IL “CAMBIO” DI NAZIONALITÀ

    Il cambio di nazionalità calcistica per i calciatori è regolato principalmente dallo Statuto della FIFA. In passato era molto più rigido: le nazionali giovanili, con Romano che è stato anche capitano di alcuni selezioni della Svizzera, giocavano un ruolo centrale e molto limitante per il cambio di maglia.

    Oggi, invece, calciatore può richiedere il cambio di federazione solo se possiede già la doppia cittadinanza, purché almeno uno fra i genitori biologici o i nonni siano nati in quel territorio. La richiesta, che fa fatta formalmente scritta alla FIFA, viene vagliata dal Tribunale del Calcio. Nel caso di Romano è arrivato l’okay, con un cambio definitivo e irrevocabile. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Cagliari crest
Cagliari
CGL
UEFA Nations League A
Italia crest
Italia
ITA
Belgio crest
Belgio
BEL