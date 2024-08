Roma-Olympiacos dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Roma affronta l'Olympiacos in amichevole: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

La Roma si prepara ad affrontare l'Olympiacos in amichevole per quello che sarà il quarto test estivo per i giallorossi. Dopo la vittoria contro il Latina, il pareggio con il Kosice e la sconfitta di misura contro il Tolosa, la squadra di Daniele De Rossi affronta la squadra vincitrice dell'ultima edizione della Conference League. Tutto su Roma-Olympiacos: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte L'articolo prosegue qui sotto