Roma-Inter dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma-Inter chiude la domenica dell'8° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming del match dell'Olimpico.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La domenica dell'ottava giornata di Serie A si chiude con un piatto prelibatissimo: Roma e Inter si sfidano nel posticipo in programma allo Stadio Olimpico.

I nerazzurri vogliono dare continuità alle due vittorie consecutive post-sconfitta nel derby per insidiare il primo posto del Napoli; mezzo passo falso in quel di Monza prima della sosta per i giallorossi, a quota dieci punti in classifica.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Roma-Inter: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.