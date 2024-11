La Roma mostra il contatto Magnani-Ndicka all'arbitro tramite il pc, arriva l'espulsione immediata: rabbia giallorossa a Verona

Espulso il match analyst Salzarulo dopo aver mostrato l'immagine del contatto tra Magnani e Ndicka in occasione del goal del Verona.

Furiosa per il fallo su Ndicka nel primo tempo, la Roma ha mostrato l'immagine di quanto accaduto a Marcenaro, direttore di gara della sfida in quel di Verona. In particolare i giallorossi sono sul piede di guarra per la gomitata ricevuta dal proprio difensore, colpito da Magnani nel primo tempo in occasione del goal dello stesso.

Per Marcenaro non c'è stato fallo da parte di Magnani, autore del momentaneo 2-1 per il Verona, in occasione della rete. Per questo, al termine del primo tempo, il match analyst giallorosso Salzarulo ha mostrato il contatto all'arbitro tramite il monitor del pc.

Un evento che ha portato Salzarulo a venire immediatamente espulso da parte del direttore di gara Marcenaro, sotto accusa in campo e sui social, dove i tifosi della Roma hanno chiesto rispetto per la squadra giallorossa.