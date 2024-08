Roma-Empoli 1-2, pagelle e tabellino: De Rossi crolla in casa, i toscani espugnano l'Olimpico

Roma vs Empoli

Gyasi e Colombo permettono all'Empoli di salire a quota quattro in classifica, la Roma rimane a uno con nessuna vittoria nei primi due turni.

Colpo grosso dell'Empoli di D'Aversa, che espugna l'Olimpico nella prima uscita casalinga della Roma di De Rossi. Dopo lo 0-0 di Cagliari, la squadra giallorossa cade in casa per 2-1 subendo un goal per tempo, prima con Gyasi e dunque con Colombo, protagonista dell'incontro.

Prova deludente per la Roma, a zero vittorie dopo i primi 180 minuti. Difesa da dimenticare e disattenzioni in occasione delle due reti.

Nella gara che ha visto l'Olimpico applaudire Dybala per la mancata partenza verso l'Arabia Saudita, sia l'attacco che la retroguardia dei capitolini non sono stati all'altezza dell'affetto giallorosso.

Per l'Empoli ottima partenza, con il pari del primo turno e il successo di Roma. Vittoria meritata per il club toscano, con Fazzini scatenato nella prima frazione e più volte vicino al goal: Svilar decisivo, che nulla ha potuto però sulle due reti del team ospite.

Empoli cinico, Roma anche sfortunata: al 50' traversa di Pellegrini e palo di Mancini in pochi secondi, legno di Dybala nel finale. Il goal di Shomurodov, probabile partente dei prossimi giorni, arriva troppo tardi.