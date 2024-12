Dove vedere Roma-Braga in tv oggi: la partita dei giallorossi non è su TV8

Roma vs Braga

Sesta partita di Europa League per la Roma di Ranieri, che all'Olimpico ospita il Braga: dove guardarla in tv e streaming stasera.

Vittoriosa contro il Lecce, di fatto nella prima gara conquistata da Claudio Ranieri, la Roma cerca ora continuità in campo europeo affrontando i portoghesi del Barga all'Olimpico.

Alle 18:45 di oggi, giovedì 12 dicembre 2024, la Roma ospita il Braga per provare a risalire la classifica ed avvicinare i primi otto posti che valgono gli ottavi, a differenza delle posizioni dal nono al 24esimo che permettono alle piazzate di giocare i playoff.

Nonostante il difficilissimo periodo, i tifosi della Roma non vedono comunque l'ora di vedere in tv e streaming la gara dei giallorossi: appuntamento a questo pomeriggio per la visione della partita.