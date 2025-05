La Roma cerca l'allenatore, niente Klopp, sale Nuno Espírito Santo: da Farioli a Hutter, Gasperini e Allegri, tutti i candidati

Prosegue la ricerca del nuovo allenatore in casa Roma: crescono le quotazioni di Nuno Espirito Santo, la situazione.

La Roma non sa ancora quale competizione europea giocherà nella prossima stagione; la speranza è ovviamente la Champions League anche se non dipenderà dai giallorossi che con una vittoria contro il Torino si assicurerebbero almeno l'Europa League.

A prescindere da questo però, il club sa già che non ci sarà più Claudio Ranieri in panchina; il tecnico ha infatti da tempo confermato che non proseguirà ma rimarrà comunque all'interno della società, come da programmi quando è subentrato a Juric in autunno.

Sono settimane che si rincorrono le voci con tanti accostamenti alla panchina giallorossa: l'annuncio però potrebbe davvero esserci da un momento all'altro, a sorpresa, come già in passato la proprietà ha fatto.

Dal sogno Kloop che però sembra rimanere tale alle candidature di Nuno Espirito Santo e Farioli ma non solo. La situazione e le ultime su chi allenerà la Roma nella prossima stagione.