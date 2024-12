Roma all'esame Milan per spezzare il tabù trasferte: quando Mourinho parlava di "gente a cui piace il comfort di casa"

I giallorossi chiudono il 2024 a San Siro, dove hanno già trionfato ad aprile: l'ultima chance dell'anno di tornare a vincere fuori casa dopo 8 mesi.

Sì, la Roma ha travolto il Lecce, la Sampdoria e il Parma. E dunque potrebbe anche dirsi rinata, almeno parzialmente, se non fosse per un piccolo particolare: in trasferta non vince da un'eternità. E nel mezzo, non a caso, le ha prese a Como.

Gli ultimi mesi di calcio giallorosso, che si tratti di campionato, di coppe europee o di Coppa Italia, hanno proposto sempre lo stesso scenario: quello di una squadra che in casa qualche risultato lo coglie, anche se meno di quanto vorrebbe, ma che quando si allontana dall'Olimpico si scioglie come la classica neve al sole.

Tutto questo va avanti da un bel po'. Da mesi e mesi, per la precisione. Con il rischio concreto che il 2024 si chiuda senza alcun successo nella prima parte della stagione in corso.