Rodri ha vinto il Pallone d'Oro nonostante le esclusioni totali dalla top ten. Anche da parte degli Emirati Arabi Uniti proprietari del City

Ad alcuni votanti per il Pallone d'Oro 2024 la stagione di Rodri non è piaciuta: hanno preferito anche Lookman e Lautaro.

Dopo la classifica generale e i punteggi totali dei trenta finalisti, è arrivato anche il quadro completo dei voti per il Pallone d'Oro. France Football, con il mensile dedicato alla vittoria di Rodri, ha pubblicato come di consueto le preferenze dei giornalisti, che rispetto al passato hanno dovuto stilare una top 10 di nomi e non più una top 5.

In alcune parti del mondo, Rodri, a sorpresa, non è stato minimamente inserito in queste top dieci. Nonostante ciò è arrivato il successo all'ultima curva, contro un Vinicius deluso e battuto di appena 41 punti. Questo nonostante la mancata presenza di Rodri nelle votazioni di Bahrein, Bolivia, Colombia, Panama ed Emirati Arabi Uniti.

Tra tutti i paesi che non hanno scelto Rodri, in molti hanno sgranato gli occhi per gli Emirati Arabi Uniti, il paese da cui arriva la proprietà ricchissima del Manchester CIty, di cui Rodri fa parte. Semplicemente il giornalista locale ha preferito altri interpreti, tra cui Erling Haaland, posizionato al terzo posto dietro a Vinicius e Mbappé.