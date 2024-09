Cina vs Arabia Saudi

L'Arabia Saudita fatica e la qualificazione ai prossimi Mondiali si mette in salita, tutti i problemi di Roberto Mancini.

L'avventura sulla panchina dell'Arabia Saudita per Roberto Mancini non sta andando come l'ex Ct azzurro aveva immaginato.

Dopo un discreto avvio, infatti, Mancini è alle prese con una crisi di risultati che rischia di compromettere il cammino verso i Mondiali del 2026.

Tanto che al termine dell'ultima partita contro Indonesia è arrivato un clamoroso sfogo da parte del Ct.

Ed intanto la prossima gara potrebbe già essere decisiva.