Roberto Baggio in campo vent'anni dopo: emozioni al raduno di Operazione Nostalgia

Lacrime e applausi per il ritorno di Roby Baggio all'Arechi di Salerno per il raduno di Operazione Nostalgia: stadio pieno e lacrime per tutti.

Maggio 2004. Roberto Baggio, probabilmente il calciatore italiano più amato di sempre, appende gli scarpini al chiodo. L'uomo dalla classe immensa, il Pallone d'Oro, lo sfortunato autore del rigore di Pasadena, saluta il mondo del pallone, per rimanere nell'ombra, lontano dallo star system calcistico. Fino all'8 giugno 2024.

Baggio, infatti, è sceso in campo all'Arechi di Salerno per il raduno di Operazione Nostalgia, in un'edizione 2024 da record: spazzate via le 15.000 presenze di un anno fa, con 20.000 appassionati del calcio anni '90 e 2000 insieme per rivedere i propri idoli in campo.

Tra i Milito, i Trezeguet, i Totti e i Barzagli, la grande attesa era quella per Roby Baggio, visto e considerando le poche apparizioni pubbliche nel corso dell'ultimo ventennio e soprattutto il solo match di dieci anni fa per la Partita della Pace, in cui giocò anche Diego Armando Maradona.