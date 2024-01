Rivoluzione VAR in Premier League: gli arbitri spiegheranno in tempo reale le decisioni

Gli arbitri spiegheranno durante la gara, attraverso un microfono, le decisioni sulle azione controverse: l'ok dell'IFAB dopo le sperimentazioni.

Una vera e propria rivoluzione che cambierà il calcio. In Inghilterra, l’era del VAR è pronta a vivere un nuovo quanto importante capitolo.

Una svolta che può davvero segnare la storia e mettere a tacere le polemiche che ogni domenica rimbalzano da uno stadio all’altro.

L’IFAB ha dato il via libera agli arbitri della Premier League per spiegare direttamente in campo e dunque in tempo reale le loro valutazioni e le decisioni in merito a episodi controversi sul rettangolo verde di gioco.

La conferma definitiva dovrebbe arrivare nell’Assemblea Generale in programma a marzo.

A spingere per questa soluzione è stato da tempo Howard Webb, ex direttore di gara internazionale e capo degli arbitri della Premier League dal 2022.

Il numero uno si batte da tempo per la causa, chiedendo di adottare questa soluzione per avere maggiore trasparenza e fugare ogni dubbio.