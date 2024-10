Il ritorno di Pogba, risorsa o problema per la Juventus? Gli scenari tra campo e mercato, cosa può succedere

La riduzione della squalifica cambia la situazione per Pogba: condizione fisica, ingaggio e dove potrebbe andare.

La Juventus e Thiago Motta sicuramente non avevano pensato ad inizio stagione di poter fare affidamento su Paul Pogba (da marzo in poi) e tutte le scelte ovviamente sono state fatte senza considerare questo scenario.

Anche perché nonostante la riduzione della squalifica, l'ipotesi che le strade tra il francese e il club bianconero si dividono a prescindere non è da scartare, anzi.

Pogba non gioca da settembre 2023 e già prima era stato fermo a lungo per i problemi fisici. In tutto questo non si può non considerare l'elevato ingaggio che percepirebbe una volta finita la squalifica.

Ma pensando al campo, Pogba potrebbe rivelarsi ancora una risorsa in questa Juventus?