Due reti in 31 presenze complessive in bianconero, una in Serie A (in 23 partite) e una in Champions League, contro il Bodo/Glimt nella fase a campionato.

Numeri decisamente insufficienti per un attaccante da oltre 40 milioni di euro, tanto che Spalletti - che al suo arrivo aveva provato in tutti i modi a stimolarlo - sembra aver perso completamente fiducia in lui.

Dallo scorso marzo, giorno del 3-3 contro la Roma in cui era entrato all’89’, Openda non ha più visto il campo, collezionando cinque panchine consecutive contro Pisa, Udinese, Sassuolo, Genoa e Atalanta.

Nel frattempo sono tornati Vlahović - poi di nuovo ai box - e Milik, che lo hanno scavalcato nelle gerarchie, insieme a Boga, oggi preferito come riferimento centrale nonostante la concorrenza nel reparto offensivo.

Il futuro di Openda sembra sempre più lontano dalla Juventus, anche se, a tutti gli effetti, il belga è ufficialmente di proprietà bianconera e difficilmente questo investimento rientrerà integralmente nelle casse della Vecchia Signora.