Rimpianto Como, Udinese in vetta col brivido: Cutrone fallisce un rigore in pieno recupero

Udinese vs Como

Il Como esce sconfitto dal campo dell’Udinese, ma dopo aver sfiorato il pareggio nel finale: clamoroso l’errore di Cutrone dal dischetto.

Un solo punto ottenuto in campionato, quello frutto dell’1-1 sul campo del Cagliari, e l’enorme rimpianto per non essere riuscito ad inanellare il suo secondo risultato utile consecutivo.

Il Como esce sconfitto dal Friuli, dove è stato piegato per 1-0 dall’Udinese al termine di una partita lunghissima che si è protratta fino al 101’, ma lo ha fatto dopo aver fallito la più clamorosa delle occasioni per agguantare in extremis l’1-1.

Il finale di gara è stato infatti di quelli estremamente concitati e in pieno recupero, al minuto 92’, i lariani si sono visti assegnare un calcio di rigore che poi Patrick Cutrone non è riuscito a trasformare.