Sta facendo il giro del web l’esecuzione di Francisco Fydriszewski: il tecnico del San Lorenzo va su tutte le furie.

Serviva una vittoria al San Lorenzo per rilanciarsi e per allontanarsi dalle ultime posizioni di classifica e invece, sul campo del Godoy Cruz, ‘El Ciclon’ non è riuscito ad andare oltre ad un 1-1 che ha lasciato tantissimo amaro in bocca.

Sì perché la formazione guidata da Leandro Romagnoli, in pieno recupero si è visto assegnare un calcio di rigore che avrebbe potuto regalare tre punti pesantissimi.

Ad incaricarsi del tiro dal dischetto è stato Francisco Fydriszewski che, non solo ha sbagliato, ma ha attirato su di sé furibonde critiche per il modo in cui ha calciato.