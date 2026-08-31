Il Real Madrid ha proseguito il suo inizio di stagione perfetto, con il 100% di vittorie, sotto la guida del nuovo tecnico Jose Mourinho dopo il 4-0 inflitto alla neopromossa Malaga. Jude Bellingham ha aperto le marcature con uno straordinario gol in solitaria, mentre Kylian Mbappe e Arda Guler sono andati a segno, con l'ex stella del Liverpool Trent Alexander-Arnold che ha servito Mbappe per il gol del 30' con un eccellente pallone teso. Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga e Brahim Diaz sono stati tutti inseriti nell'undici titolare, mentre Mourinho ha ruotato gli uomini a disposizione in vista di un calendario fitto di impegni.