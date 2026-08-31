La stagione 2026-27 della Liga è iniziata in modo leggermente disordinato, con Real Madrid e Barcellona rientrati più tardi rispetto alle altre squadre. La terza giornata ha prodotto finora 30 gol, con due partite ancora da giocare lunedì sera. Diamo uno sguardo più da vicino a tutti i risultati.
Tradotto da
Riepilogo della Liga: il Real Madrid travolge il Malaga e mette pressione al Barcellona
- Getty Images Sport
Racing Santander 3-2 Elche
La serata di venerdì è iniziata nel migliore dei modi, con il Santander che ha superato di misura l'Elche in un emozionante match da cinque gol. L'attaccante marocchino Yassir Zahiri ha realizzato uno splendido hat-trick in 15 minuti nel primo tempo, ma gli ospiti hanno reso il finale carico di tensione segnando due volte in appena due minuti nella ripresa. Il Santander ora ha quattro punti in tre partite. L'Elche è penultimo in classifica con un solo punto nelle prime tre gare.
- Getty Images Sport
Deportivo Alaves-Villarreal 1-0
L'attaccante argentino Lucas Boye è stato l'unico marcatore nella vittoria di misura per 1-0 dell'Alaves contro il Villarreal allo stadio Mendizorroza, che ha permesso alla squadra di restare imbattuta. L'Alaves ha sette punti dopo tre partite e in queste gare ha subito un solo gol.
- Getty Images Sport
Levante 5-2 Real Betis
Un blitz nella ripresa del Levante gli ha permesso di battere il Real Betis 5-2 in una sfida divertente all'Estadio Ciudad de Valencia. L'esterno Roger Brugue si è messo in evidenza per i padroni di casa con una doppietta
- Getty Images Sport
Real Sociedad 2-1 Espanyol
Protagonista ai Mondiali, Mikel Oyarzabal ha iniziato a trasferire quella forma anche nella nuova stagione della Liga con la sua amata Real Sociedad. Il 29enne ha servito gli assist per entrambi i gol nella vittoria per 2-1 contro l'Espanyol nel fine settimana. È stata una boccata d'ossigeno molto necessaria per la Real Sociedad, che aveva perso le sue prime due partite.
- AFP
Siviglia 1-3 Atletico Madrid
Il campione del mondo Alex Baena è stato il protagonista nell'Atleti, che ha ottenuto un'impressionante vittoria per 3-1 sul Siviglia. La doppietta di Baena, unita al gol di Ademola Lookman al 26', porta gli uomini di Diego Simeone al secondo posto in classifica con sette punti. L'attaccante argentino Julian Alvarez è stato nuovamente lasciato fuori dalla rosa dell'Atleti mentre spinge per un trasferimento lontano dal club.
- Getty Images Sport
Real Madrid-Malaga 4-0
Il Real Madrid ha proseguito il suo inizio di stagione perfetto, con il 100% di vittorie, sotto la guida del nuovo tecnico Jose Mourinho dopo il 4-0 inflitto alla neopromossa Malaga. Jude Bellingham ha aperto le marcature con uno straordinario gol in solitaria, mentre Kylian Mbappe e Arda Guler sono andati a segno, con l'ex stella del Liverpool Trent Alexander-Arnold che ha servito Mbappe per il gol del 30' con un eccellente pallone teso. Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga e Brahim Diaz sono stati tutti inseriti nell'undici titolare, mentre Mourinho ha ruotato gli uomini a disposizione in vista di un calendario fitto di impegni.
- Getty Images Sport
Deportivo La Coruna-Valencia 3-1
La neopromossa Depor ha condannato il Valencia alla sua seconda sconfitta stagionale con un successo per 3-1 al Riazor, con il veterano attaccante Pierre-Emerick Aubameyang a segno per i padroni di casa, che restano imbattuti dopo tre partite.
- Getty Images
Celta Vigo 0-2 Athletic Bilbao
Il Celta ha un solo punto dopo tre partite, in seguito alla sconfitta casalinga per 0-2 contro l'Athletic Bilbao. È un risultato gradito per gli ospiti, che conquistano i loro primi punti della stagione.
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.