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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Riepilogo della Liga: il Real Madrid travolge il Malaga e mette pressione al Barcellona

LaLiga
Real Madrid
Atletico Madrid
Malaga
K. Mbappe
J. Bellingham

Recap completo dei momenti salienti dell'ultimo weekend della Liga spagnola. Analizziamo i risultati, i temi principali, le migliori prestazioni individuali e altro ancora.

La stagione 2026-27 della Liga è iniziata in modo leggermente disordinato, con Real Madrid e Barcellona rientrati più tardi rispetto alle altre squadre. La terza giornata ha prodotto finora 30 gol, con due partite ancora da giocare lunedì sera. Diamo uno sguardo più da vicino a tutti i risultati.

  • Real Racing Club de Santander v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing Santander 3-2 Elche

    La serata di venerdì è iniziata nel migliore dei modi, con il Santander che ha superato di misura l'Elche in un emozionante match da cinque gol. L'attaccante marocchino Yassir Zahiri ha realizzato uno splendido hat-trick in 15 minuti nel primo tempo, ma gli ospiti hanno reso il finale carico di tensione segnando due volte in appena due minuti nella ripresa. Il Santander ora ha quattro punti in tre partite. L'Elche è penultimo in classifica con un solo punto nelle prime tre gare.

  • Deportivo Alaves v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo Alaves-Villarreal 1-0

    L'attaccante argentino Lucas Boye è stato l'unico marcatore nella vittoria di misura per 1-0 dell'Alaves contro il Villarreal allo stadio Mendizorroza, che ha permesso alla squadra di restare imbattuta. L'Alaves ha sette punti dopo tre partite e in queste gare ha subito un solo gol.

  • Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Levante 5-2 Real Betis

    Un blitz nella ripresa del Levante gli ha permesso di battere il Real Betis 5-2 in una sfida divertente all'Estadio Ciudad de Valencia. L'esterno Roger Brugue si è messo in evidenza per i padroni di casa con una doppietta

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  • Real Sociedad v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Sociedad 2-1 Espanyol

    Protagonista ai Mondiali, Mikel Oyarzabal ha iniziato a trasferire quella forma anche nella nuova stagione della Liga con la sua amata Real Sociedad. Il 29enne ha servito gli assist per entrambi i gol nella vittoria per 2-1 contro l'Espanyol nel fine settimana. È stata una boccata d'ossigeno molto necessaria per la Real Sociedad, che aveva perso le sue prime due partite.

  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-ATLETICO DE MADRIDAFP

    Siviglia 1-3 Atletico Madrid

    Il campione del mondo Alex Baena è stato il protagonista nell'Atleti, che ha ottenuto un'impressionante vittoria per 3-1 sul Siviglia. La doppietta di Baena, unita al gol di Ademola Lookman al 26', porta gli uomini di Diego Simeone al secondo posto in classifica con sette punti. L'attaccante argentino Julian Alvarez è stato nuovamente lasciato fuori dalla rosa dell'Atleti mentre spinge per un trasferimento lontano dal club.

  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid-Malaga 4-0

    Il Real Madrid ha proseguito il suo inizio di stagione perfetto, con il 100% di vittorie, sotto la guida del nuovo tecnico Jose Mourinho dopo il 4-0 inflitto alla neopromossa Malaga. Jude Bellingham ha aperto le marcature con uno straordinario gol in solitaria, mentre Kylian Mbappe e Arda Guler sono andati a segno, con l'ex stella del Liverpool Trent Alexander-Arnold che ha servito Mbappe per il gol del 30' con un eccellente pallone teso. Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga e Brahim Diaz sono stati tutti inseriti nell'undici titolare, mentre Mourinho ha ruotato gli uomini a disposizione in vista di un calendario fitto di impegni.

  • RC Deportivo de A Coruna v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo La Coruna-Valencia 3-1

    La neopromossa Depor ha condannato il Valencia alla sua seconda sconfitta stagionale con un successo per 3-1 al Riazor, con il veterano attaccante Pierre-Emerick Aubameyang a segno per i padroni di casa, che restano imbattuti dopo tre partite.

  • Inaki Williams of Athletic Club runsGetty Images

    Celta Vigo 0-2 Athletic Bilbao

    Il Celta ha un solo punto dopo tre partite, in seguito alla sconfitta casalinga per 0-2 contro l'Athletic Bilbao. È un risultato gradito per gli ospiti, che conquistano i loro primi punti della stagione.