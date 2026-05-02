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Domenico Berardi Sassuolo 2025-2026Getty Images
Matteo Occhiuto

Riecco Mimmo Berardi: il Milan e Allegri ritrovano l’uomo tabù nel match col Sassuolo

Serie A
Sassuolo vs Milan
D. Berardi
Sassuolo
Milan

Domenica al Mapei si gioca la sfida fra i neroverdi e il Diavolo, che fronteggerà uno dei giocatori che, storicamente, si esalta in questo confronto. Grosso si sfrega le mani, Max studia le contromosse.

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A volte ritornano, a volte non se ne sono mai andati. Mimmo Berardi è pronto a ritrovare il campo in Serie A, due settimane dopo la rissa di Genova con Ellertson, costatagli rosso e due giornate di squalifica. Il ritorno dell’ala calabrese cadrà, per giunta, nel match contro il Milan, avversario contro cui Berardi in carriera si è spesso saltato.

Ed è un duello che ritorna dopo due assenze consecutive: all’andata, infatti, Berardi era infortunato, così come nell’aprile di due anni fa, quando Sassuolo-Milan si giocò quando già il tendine di Achille del classe 1994 era saltato.

  • Domenico Berardi SassuoloGetty Images

    IL RIENTRO DI MIMMO BERARDI

    Berardi, quindi, tornerà a giocare contro il Milan a due anni e mezzo di distanza dall’ultima volta. Era la stagione 2023/24 e l’esterno di Cariati disputò 70 minuti nel match di San Siro, in cui il Diavolo si impose per 1-0. Adesso Berardi ritroverà i rossoneri e il campo, che nelle ultime due settimane era mancato. 

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  • US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    VITTIMA PREFERITA PER GOAL E ASSIST

    Del resto, i numeri non mentono. Berardi ha, nel Milan, la squadra contro cui ha fornito il maggior numero di partecipazioni ai goal. 11 reti personali e 7 assist in 20 incontri fra Serie A e Coppa Italia: solo alla Sampdoria ha segnato di più (12), ma producendo un numero molto più basso (1) di passaggi vincenti. Inoltre, Berardi contro il Milan ha vinto 7 volte: solo contro Inter, Verona e Spezia ha fatto meglio (8). 


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  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-SASSUOLOAFP

    UN POKER E UNA TRIPLA

    Nel percorso di Berardi contro il Milan, poi, incidono tanto due momenti. Il primo fu il 4-3 del 12 gennaio 2014: l’ala del Sassuolo siglò una quadripletta personale che abbattè il Diavolo nel gelo di Reggio Emilia. L’anno dopo, a maggio, fu tripletta: un incubo tutto rossonero ripetutosi, con impresso il volto dell’esterno di Cariati. Menzione d’onore, poi, per la tripletta di assist (impreziosita anche da una rete personale) del 29 gennaio 2023, giorno in cui il Sassuolo stampò un 5-2 incredibile a San Siro contro il Milan di Pioli campione d’Italia. 

  • FBL-ITA-SERIEA-SASSUOLO-MILANAFP

    HA FATTO ESONERARE ALLEGRI

    E dire che Berardi, oltre al Milan, fa probabilmente vivere brutte sensazioni anche a Max Allegri. L’allenatore livornese fu esonerato proprio dopo il match del 12 gennaio 2014, a seguito del 4-3 subito dal Sassuolo grazie alle quattro marcature di Mimmo. Che spera di far vivere un altro pomeriggio da incubo al Diavolo. 

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