Riecco Mimmo Berardi: il Milan e Allegri ritrovano l’uomo tabù nel match col Sassuolo

Del resto, i numeri non mentono. Berardi ha, nel Milan, la squadra contro cui ha fornito il maggior numero di partecipazioni ai goal. 11 reti personali e 7 assist in 20 incontri fra Serie A e Coppa Italia: solo alla Sampdoria ha segnato di più (12), ma producendo un numero molto più basso (1) di passaggi vincenti. Inoltre, Berardi contro il Milan ha vinto 7 volte: solo contro Inter, Verona e Spezia ha fatto meglio (8).



