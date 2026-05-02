Riecco Mimmo Berardi: il Milan e Allegri ritrovano l’uomo tabù nel match col Sassuolo

A volte ritornano, a volte non se ne sono mai andati. Mimmo Berardi è pronto a ritrovare il campo in Serie A, due settimane dopo la rissa di Genova con Ellertson, costatagli rosso e due giornate di squalifica. Il ritorno dell’ala calabrese cadrà, per giunta, nel match contro il Milan, avversario contro cui Berardi in carriera si è spesso saltato.
Ed è un duello che ritorna dopo due assenze consecutive: all’andata, infatti, Berardi era infortunato, così come nell’aprile di due anni fa, quando Sassuolo-Milan si giocò quando già il tendine di Achille del classe 1994 era saltato.