La richiesta del Lipsia e la clausola scaduta: dove può andare Dani Olmo

Lo spagnolo fa gola a diversi club europei, ammaliati dalle prestazioni agli ultimi Europei: la clausola rescissoria è scaduta.

Con tre goal ha preso per mano la Spagna e l'ha condotta fino alla gloria in Germania, attirando su di sé le attenzioni dei migliori club europei: Dani Olmo è l'uomo del momento, uno dei giocatori più desiderati del mercato.

La pregevole fattura delle prestazioni offerte agli Europei non ha fatto che scatenare un turbinio di voci sul suo conto: il Lipsia sembra essersi rassegnato a perderlo in questa sessione estiva ma, quantomeno, potrà contare su un potere maggiore in fase di trattativa.

La clausola rescissoria presente nel contratto di Dani Olmo è infatti scaduta nelle scorse ore.