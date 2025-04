Repubblica - Plusvalenze Napoli, la procura FIGC ha ricevuto gli atti dell'inchiesta: il caso Osimhen e cosa rischia il club di De Laurentiis

Chiné ha ricevuto le carte dalla Procura di Roma: l'operazione Osimhen torna sotto la lente d'ingrandimento, rischio penalizzazione?

La procura della FIGC, come riferisce Repubblica, ha ricevuto gli atti dalla Procura di Roma sull’inchiesta per falso in bilancio che coinvolge il Napoli: una novità rilevante visto che adesso il procuratore federale, Giuseppe Chiné dovrà quindi ora decidere se chiedere la revocazione del processo sportivo.

Tra le accuse al club di Aurelio De Laurentiis, oltre all'operazione Manolas-Diawara con la Roma, anche la trattativa che ha coinvolto Victor Osimhen, arrivato a Napoli dal Lille nell'estate 2020 con l'inserimento di alcuni giocatori nell'affare.

Il Napoli era già stato prosciolto nel 2022 ma come successo ad esempio per la Juventus (anche i bianconeri inizialmente furono assolti), il processo si può riaprire se venissero alla luce fatti rilevanti.

