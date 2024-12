Reijnders e Maignan rinnovano con il Milan: cifre e quando saranno ufficiali i prolungamenti

Il Milan ha trovato l'accordo per i rinnovi di Maignan e Reijnders, ma ci sono novità anche per Theo Hernandez: svolta rossonera.

Il Milan svolta, raggiungendo l'accordo per i rinnovi di Maignan e Reijnders. Tutto fatto per il prolungamento di due delle pedine più importanti di Fonseca, con gli accordi ormai pronti e solamente da annunciare nei prossimi giorni.

Non è chiaro quando arriverà l'ufficialità del prolungamento, ma Reijnders e Maignan avranno una scadenza più lontana e uno stipendio più alto. Poi, sarà il mercato estivo 2025 e quelli successivi a parlare, ma intanto il Milan si assicura la possibilità di poter gestire la situazione al meglio. Tradotto, in futuro due giocatori che hanno scelto di rimanere stabilmente in rossonero partiranno solamente in caso di offerte irrinunciabili o desiderio di lasciare Milano e magari la Serie A.

Quanto guadagnerà Maignan? Il francese percepirà 5 milioni netti nel prossimo periodo, mentre Reijnders circa 3 milioni. L'intesa è trovata e verrà confermata da comunicati e note ufficiali probabilmente entro fine anno.